Semifinale per Alcaraz e Medvedev, impressionanti agli Indian Wells: italiani eliminati dal torneo

Ultimi giorni di, in California raggiungono lai favoriti, Rune e Draper: Paolini eliminata.Come da pronostici, a raggiungere le semifinali deglisono i tennisti più quotati, tra i favoriti per la vittoria del. Sui campi californiani, ieri sera lo spagnolo Carlos, numero 3 al mondo, ha battuto Francisco Cerundolo, numero 26 nel ranking ATP. Si batterà incontro Jack Draper, vincitore contro Ben Shelton.Lo spagnolo Carlos(Sportnews.eu)Anche il russo Daniil, numero 7 nel mondo, ha battuto, non senza fatica, il francese Arthur Fils, mentre insi scontrerà con Holger Rune, reduce dalla vittoria contro Tallon Griekspoor. I campioni ai vertici della classifica ATP, come prevedibile, accedono alle ultime fasi delcaliforniano.