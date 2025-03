Sport.quotidiano.net - Sella Cento, attenta all’ex Mussini. E’ il faro della rivelazione Avellino

Niente sosta nel weekend, come da programma iniziale: domani sera larecupera ad, con palla a due alle 20.30 al Pala Del Mauro. Dalla Campania, comincia il trittico di sfide che valgono una bella fetta di stagione, prima i biancoverdi di Crotti, poi Livorno e Orzinuovi, a comporre tre settimane di fuoco e decisive in ambito salvezza diretta. La palla passa ora letteralmente in mano ai ragazzi di Di Paolantonio, ancora in parte padroni del proprio destino, ma obbligati a fare e a dare qualcosa in più rispetto all’ultimo match perso in volata in casa contro l’Urania Milano. Partenza oggi in treno direzione Napoli, poi in pullman verso l’Irpinia, lo stesso che riporterà sabato notte diretti ai biancorossi, che già nelle prossime ore potranno prendere confidenza con il contesto avellinese.