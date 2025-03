Biccy.it - Selena Gomez è tornata, il nuovo singolo è Sunset Blvd

A meno di un mese dal rilascio di Call Me When You Break Up,con, un deliziosopop con un video musicale dalle atmosfere sognanti anni 80. Entrambi i pezzi anticipano l’uscita di I Said I Love You First, album alla quale la popstar ha lavorato con il suo fidanzato (il produttore Benny Blanco) e che verrà pubblicato il 21 marzo.Un comeback delicato e ben confezionato a livello musicale, ma non certo pensato per fare il botto in classifica o in radio, Call Me When You Break Up infatti è già sparita praticamente ovunque. In ogni caso i fan dipossono ritenersi fortunati, visto che la star nel gennaio del 2024 aveva accennato ad un possibile ritiro dal mondo della musica: “Sono arrivata a un limite. Dopo anni ho pensato che se devo scegliere quale strada prendere allora sarà quella della recitazione.