Seicento detenuti, in carcere sovraffollamento record

BERGAMOMai così pieno. Ildi Bergamo è arrivato, secondo i dati ufficiali del ministero della Giustizia, a quota 600. Mai l’istituto di pena cittadino aveva raggiunto una cifra simile. Unnegativo che è andato a peggiorare negli ultimi giorni. In sostanza, il penitenziario di via Gleno si avvicina ormai ad ospitare il doppio deirispetto alla capienza regolamentare: i posti fissati dal ministero sono infatti 319. Ora il tasso di affollamento è balzato al 188,1%. Un fenomeno in crescita è la crescita dei “giovani adulti“, cioè queidai 18 ai 24 anni d’età: in precedenza venivano accolti prevalentemente dagli istituti penali per minorenni, ma la recente stretta normativa ha innescato un “travaso“ verso le carceri per adulti.A Bergamo sono circa 55. "Molti di loro – spiega don Dario Acquaroli, uno dei due cappellani di via Gleno – si portano dietro reati da minorenni e ci si sta interrogando molto su questo passaggio, in particolare per far sì che l’esperienza delnon diventi una sentenza definitiva per tutta la loro vita, ma possa essere il momento di rilettura del percorso rieducativo".