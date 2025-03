Superguidatv.it - Segreti di famiglia, trame dal 17 al 21 marzo: Neva ferita in aula

Leggi su Superguidatv.it

La soap turcadiè tornata su Mediaset Infinity con la formula già proposta dalla piattaforma gratuita in passato per altre soap, che vede un nuovo episodio della dizi turca con P?nar Deniz disponibile a partire dalla mezzanotte, dal lunedì al venerdì. Cosa ci riservano le puntate disponibili dal 17 al 21? Scopriamolo insieme.Anticipazioni al 21disarà protagonista di un agguato in tribunale. Nel corso di un processo per omicidio, il giudice resterà gravemente ferito da un colpo d’arma da fuoco. A sparare sarà il fratello del detenuto condannato all’ergastolo, subito dopo che la sorella di Pars avrà pronunciato la sentenza. Nel frattempo Ilgaz e Ceylin trascorreranno la notte nello studio. La mattina dopo saranno sorpresi dall’arrivo di Gul.