Milanotoday.it - Seconda vittoria consecutiva per la Giana: con il Caldiero Terme finisce 3 a 1

Leggi su Milanotoday.it

"Turno infrasettimanale valido per la 31ª giornata di campionato Serie C Now, dove laha affrontato ilper la quarta volta in stagione conquistando lae arrivando a 46 punti in classifica.Per l’infrasettimanale con ilmister Chiappella.