Ilgiorno.it - "Se voglio pestare un magrebino, lo faccio e me ne frego della legalità”. Ronde anti-maranza a Milano, viaggio nella chat di Articolo 52

– “L’idea che abbiamo è quella di avere una quarna-cinquna di persone e dividerle pere per zone. Persone fidate”. Inizia così ilpancia di “52”, un movimento che domenica scorsa ha lanciato una pagina Instagram (ora sospesa) per creare gruppi “” e che sin da subito è finito nel mirino di polizia e carabinieri. “Onore, patria, sicurezza. Riprendiamoci– le parole d’ordine –. L’Italia è la nostra casa.è la nostra città. E noi non staremo a guardare mentre viene distrutta da degrado e criminalità”. Obiettivo dichiarato: rispondere “alla violenza con la violenza”. Il video del pestaggio Il codice Iban per il fondo cassa “Cosa intendiamo per?” "Non bisogna fare gli infami” "Seun, lo pesto” L’equipaggiamento Il video del pestaggio Giovane pestato a sangue da una ronda: il video chocgiustizia fai-da-te Video-manifesto da caccia allo straniero: il violentissimo pestaggio di un giovane nordafricano sulla Darsena, additato come ladro di una collanina e colpito con calci e pugni da due uomini vestiti di nero e a volto coperto.