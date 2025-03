Panorama.it - Se la perfezione non esiste, esiste Claudia Cardinale

Se lanon, pare comunque essere il traguardo per molti – non solo il traguardo, ma anche la conditio sine qua non per l'accettazione sociale. Eppure, nessuno può essere perfetto, nemmeno. Ma, nonostante ciò, nel delicato ricordo di un’epoca in cui il cinema si tingeva di sogno e poesia emerse una donna destinata a lasciare un segno indelebile. E questa donna era proprio.La sua bellezza mediterranea, accompagnata da uno sguardo intenso e profondo, raccontava una storia personale che non poteva essere definita da standard imposti dall’esterno. Fin dagli inizi,si trovò a dover lottare contro i preconcetti che la volevano incasellata in ruoli predefiniti. La sua voce sin da quando era bambina non era gradita ai più, essendo considerata una voce maschile.