Fanpage.it - Se hai giocato almeno una volta a Pokémon Go ora qualcuno in Arabia potrebbe aver visto i tuoi dati

Leggi su Fanpage.it

Colpo grosso per Scopely, società di un conglomerato aziendale finanziato dall’Saudita, pronta ad acquisire i diritti diGo e altri mobile game di Niantic per un valore di 3,5 miliardi di dollari. L’operazione però non convince l’utenza, preoccupata per il passaggio dia una nuova azienda di natura statale.