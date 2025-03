Iltempo.it - “Sdegno e incredulità”. Ira di Nuzzi su Garlasco: gli errori madornali dell'inchiesta

Leggi su Iltempo.it

La riaperturae indagini sul delitto di, con i fari puntati su Andrea Sempio, è al centroa puntata del 14 marzo di Quarto Grado, il programma tv condotto da Gianluigi. Il giornalista è pesante nel ricordare tutto ciò che è stato sbagliato nel corso degli anni sull'omicidio di Chiara Poggi, per la cui morte è stato condannato Alberto Stasi: “Chi ha ucciso Chiara aveva lasciato le impronte di cinque polpastrelli sulla spalla sinistra del pigiama rosa a righe bianchea povera Chiara. Era una firma. Bisognava prendere le impronte dattiloscopiche di questi cinque polpastrelli e capire chi era l'assassino. E invece il corpo è stato voltato, la maglietta rosa è finita intrisa di sangue e quella firma è stata cancellata per sempre”. “Io - tuona- trattengo lo, l'rispetto ai tanti, troppiche in questasono stati fatti.