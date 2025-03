Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse o aperte domani 15 marzo a Bologna? Attesa per la decisione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 142025 – E’lanel pomeriggio – dopo la nuova allerta meteo diramata da Arpae e Protezione Civile per la giornata di– sull’eventuale riapertura dellenella giornata di sabato 15. Il nuovo bollettino è atteso tra poche ore alla luce dell’evoluzione dei modelli di previsione meteo. Oggi lesono statecittà e in numerosi Comuni della provincia e anche nel Ravennate: in tutti i Comuni in allerta rossa (in linea di massima nella Bassa Romagna), mentre in quelli in allerta arancione non sono andati in classe solo gli alunni delle superiori di Ravenna, Faenza e Cervia. Oggi nel Bolognese sono andati regolarmente a lezione gli studenti in tanti i comuni: Argelato nel pomeriggio di ieri ha fatto sapere che tutte ledell’Unione Reno Galliera rimangono