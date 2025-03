Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse in Emilia Romagna per allerta meteo? La risposta Comune per Comune

Bologna, 14 marzo 2025 – Si torna a scuola a Bologna: a comunicare la decisione è stato lo stessodopo la nuovadi Arpae e Protezione civile e alla luce del nuovo bollettino che diminuisce l’emergenza da rossa ad arancione. Ci sono invece Comuni, come quelli di Ravenna che hanno esteso la chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado anche per la giornata di sabato 15 marzo.a Ravenna A causa dell'rossa domani, sabato 15 marzo, sarannotutte ledi ogni ordine e grado a Ravenna e provincia eccetto ildi Cervia. A comunicarlo è lo stessoromagnolo: “Il Centro operativo comunale - ha spiegato il sindaco facente funzioni Fabio Sbaraglia, prima autorità comunale di Protezione civile - è attivo e sta monitorando e gestendo tutte le criticità in corso.