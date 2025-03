Ilrestodelcarlino.it - Scuole chiuse e zone evacuate: "Le strade saranno monitorate. Evitare gli spostamenti inutili"

Alcuni Comuni hanno già disposto le evacuazioni delleabitate prossime ai fiumi maggiormente esposti a picchi di precipitazioni. A Castel Bolognese il sindaco Della Godenza ha firmato l’ordinanza di evacuazione preventiva per i 200 residenti nelle abitazioni delle aree limitrofe al fiume Senio. Le famigliesono ospitate al palazzetto dello sport da ieri sera. Quello sull’evacuazione è il passaggio cruciale del comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di ieri dalla Prefettura (della chiusura dellepotete leggere qui a fianco). Il punto è stato è stato fatto ieri alle 16 a Palazzo di Governo, a seguito dell’allerta meteo per la riunione del Centro Coordinamento Soccorsi, composto dai sindaci della provincia, da componenti della Protezione Civile regionale e comunale, dai vigili del fuoco e dalle forze dell’ordine, per delineare le strategie operative "contenitive delle criticità derivanti dalle previsioni meteo in atto".