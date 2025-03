Lettera43.it - Scossa di terremoto in Puglia: epicentro nel Foggiano, magnitudo 4.7

Serata di paura in provincia di Foggia, dove sono state registrate tre scosse di. La prima, intorno alle 20.37, è stata di4.6 e secondo i dati rilevati dall’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’è stato a una profondità di 10 km sulla costa Garcanica. A questa prima, avvertita anche in Basilicata, ne è seguita cinque minuti dopo un’altra meno forte, di2.9. Infine la terza, alle 21, di3.8. DATI #RIVISTI #ML 3.8 ore 21:00 IT del 14-03-2025 a Costa Garganica (Foggia) Prof= 10 Km #INGV41937132 https://t.co/H608YAdGe5 https://t.co/KSZkRKz7Pu— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 14, 2025 Articolo completo:diinnel4.7 dal blog Lettera43