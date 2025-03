Thesocialpost.it - Scossa di terremoto a Foggia: magnitudo tra 4.4 e 4.9

Unadiè stata registrata alle 20:37 di oggi in provincia di. Secondo le prime rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), laprovvisoria è compresa tra 4.4 e 4.9, in attesa di conferma ufficiale.Il sisma è stato avvertito distintamente dalla popolazione in diverse aree della provincia e anche nei comuni limitrofi. Al momento non si segnalano danni a persone o edifici, ma sono in corso le verifiche da parte della Protezione Civile.Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore con i dati definitivi sull’epicentro e laprecisa del.L'articoloditra 4.4 e 4.9 proviene da The Social Post.