Scoprire IP e posizione di qualcuno su Whatsapp inviando un link mascherato

Leggi su .com

Quando un computer si connette a un sito web o a un altro dispositivo, si identifica tramite il proprio indirizzo IP, un codice numerico che permette di inviare e ricevere pacchetti di dati in modo corretto. Questo indirizzo può rivelare alcune informazioni, come laapprossimativa del dispositivo, il tipo di browser utilizzato e il sistema operativo installato. Va detto, però, che un indirizzo IP non è un’identificazione precisa e univoca: come già chiarito in passato, un singolo IP può essere condiviso da centinaia di dispositivi, dato che il numero di indirizzi disponibili è limitato rispetto alla quantità di dispositivi connessi alla rete. Sebbene non fornisca dettagli estremamente specifici, l'IP può comunque essere sfruttato per tracciare la provenienza di chi visita un sito, chatta suo Facebook, o legge un'email.