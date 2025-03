Ilgiorno.it - Scoppia la protesta dei pendolari: "Basta mani nelle nostre tasche"

L’estensione delle strisce bluvie Boccaccio e Petrarca e in viale Regina Margherita ha trovato pareri discordanti tra cittadini, commercianti e rappresentanti di associazioni di categoria. Rita Salvo, membro della Consulta di San Biagio, spera che per i residenti vengano lasciate le strisce gialle. "Chi usa la macchina sporadicamente - commenta la signora - deve mettere in conto il pagamento della sosta. Ormai in tutte le città le auto sono un problema. Speriamo che l’ammontare raccolto dai parcheggi a pagamento serva a incrementare i mezzi pubblici perché soprattutto nel fine settimana non passano". "Non si può fare la guerra alle auto, bisogna piuttosto disincentivare il suo utilizzo - fa osservare Stefano Galbiati, commerciante di via Volta -, prima però è necessario offrire mezzi alternativi e poi si possono mettere i posti auto a pagamento.