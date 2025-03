Quotidiano.net - Scoppia la guerra del vino. Pronti dazi del 200 per cento

Leggi su Quotidiano.net

C’è già chi l’ha ribattezzata ladello champagne & del whisky o anche ladelle bollicine. Fatto sta che uno dei terreni di scontro della grande partita deiè quello dei vini e degli alcolici. Tanto che Donald Trump minaccia l’Unione europea condel 200% su questi prodotti, alimentando i timori di unacommerciale a tutto campo sulle due sponde dell’Atlantico. Con accuse durissime nei confronti del Vecchio Continente, definito "ostile" e "molto cattivo", il presidente americano ha annunciato sul suo social Truth che procederà con le tariffe indicate se l’Ue "non rimuoverà immediatamente" isul whisky americano, annunciati da Bruxelles in risposta a quelli sull’acciaio e l’alluminio varati dalla Casa Bianca. Non basta. Incontrando il segretario generale della Nato Mark Rutte, ha rincarato la dose precisando di non essere intenzionato a piegarsi sulle tariffe sui metalli né tantomeno su quelle reciproche che dovrebbero scattare il 2 aprile.