Ilfattoquotidiano.it - Scoperti resti scheletrici nel ranch dei narcotrafficanti: nel terreno centinaia di oggetti personali di persone rapite, uccise e fatte sparire

Centina di scarpe, vestiti eaccatastati come se ci si trovasse in un campo di sterminio nazista. IlIzaguirre a Teuchitlan, in Messico, usato come base daidella droga, potrebbe essere stato un “campo di morte”.Le immagini raccapriccianti pubblicate online, provenienti dalmessicano che un tempo sembrava essere stato utilizzato come campo di addestramento per i cartelli della droga, mostranodi scarpe, zaini, pantaloni, camicie e altriabbandonati, insieme a foto di ossa carbonizzate, bossoli di proiettili e caricatori di armi. Ancora però non esiste ufficialità da parte delle autorità, ma secondo anche quanto scrive il Los Angeles Times, all’interno del “della morte” è altamente probabile che i boss del narcotraffico addestrassero giovani uomini e donne, attirati con normali annunci di lavoro ma finiti in una sorta di girone infernale dove per sopravvivere ci si doveva far fuori a vicenda superando prove di violenza omicida.