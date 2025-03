Quotidiano.net - Scoperta l’“Auschwitz messicana”: campo di sterminio narcos a Guadalajara

Roma, 14 marzo 2025 – Un macabro ritrovamento scuote il Messico. Un gruppo di volontari ha scoperto in un ranch abbandonato resti umani carbonizzati, zaini, denti, ma anche lettere d’amore. I media locali parlano di una “Auschwitz”, dove i prigionieri sarebbero stati costretti a lavorare per il Cartello di Jalisco tra torture e abusi mentali. Le autorità stanno ancora cercando di far luce sugli avvenimenti e sull’effettiva natura della struttura, e le prime ipotesi sono raccapriccianti. Ladel ranch degli orrori Il ritrovamento è avvenuto a Rancho Izaguirre, a soli 60 km dal centro di, la seconda città più grande del Messico. A fare l’agghiaccianteè stato il collettivo Warrior Searchers of Jalisco, che si propone di trovare i propri cari scomparsi (per lo più vittime della criminalità organizzata).