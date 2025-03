Ilgiorno.it - Scontro frontale in Valganna: Vanessa Fino, 27 anni, non ce l’ha fatta. Restano gravi fratello e sorella che si trovavano a bordo con lei

Marchirolo, 14 marzo 2025 – Il drammatico incidente di ieri pomeriggio 13 marzo sulla statale dellaha avuto un tragico epilogo: uno dei tre giovani adell’auto e rimasti gravemente feriti è spirato questa mattina. Si tratta di, 27, che pur avendo lottato con tutte le sue forze, e nonostante i medici dell’ospedale di Circolo di Varese dov’era stata ricoverata avessero messo in atto ogni tentativo per salvarla, non ce. Alessia si trovava al volante della Lancia Y assieme ale alladi 21 e 23come lei di Marchirolo. Il terribilesi è verificato ieri intorno alle 14 nel tratto di strada fra Ghirla e Ganna. Locon un camion – al volante un cinquantenne – ha delle conseguenze devastanti: l’utilitaria ne esce letteralmente accartocciata.