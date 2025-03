Lanazione.it - Scontro fatale sul monopattino: "Strade, ora serve più sicurezza"

Travolto da un’auto, che pare non lo abbia visto a causa del buio e dalla pioggia. È morto così Zhen Zhu, un uomo di 40 anni di origine cinese residente a Lastra a Signa. Come raccontato ieri da La Nazione, il sinistro è avvenuto poco prima della mezzanotte fra mercoledì e giovedì, in via delle Molina, a San Donnino, sul territorio di Campi Bisenzio, ma a pochi metri dal confine con San Mauro a Signa. Secondo le ulteriori ricostruzioni dei fatti che sono state possibili ieri, l’uomo, che si muoveva su un, sarebbe stato travolto dalla conducente di una Fiat Punto, che procedeva nella sua stessa direzione. Forse, proprio a causa dell’oscurità e della pioggia battente, la donna potrebbe non aver visto ile il suo conducente, investendoli. Il quarantenne è finito prima sul cofano, poi sul parabrezza e quindi a terra, dove è rimasto privo di vita.