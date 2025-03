Lapresse.it - Sciopero 19 marzo 2025, stop dei treni di 24 ore

Proclamato unodeiper il 19. Si annunciano disagi per chi deve spostarsi a causa della protesta nazionale che interesserà il personale del Gruppo FS Italiane.19, gli orariLoinizierà dalle ore 21 di martedì 18, alle ore 21 di mercoledì 19, comunica il Gruppo FS in una nota. A proclamare la protesta del personale delle imprese ferroviarie e del trasporto merci su rotaia è il sindacato Usb Lavoro Privato. Le sigle Ugl ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Trasporti invece hanno indetto, sempre per il 19, unodel personale del Gruppo Fs, Italo-Ntv, Trenord etalia Tper ma di 8 ore: dalle 09.01 alle 16.59.