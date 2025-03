Scienza climate change sulle Alpi | come simulare gli effetti con l’IA

Leggi su Ildenaro.it

glidel cambiamento climaticotra Francia e Italia da qui al 2050 per sviluppare strategie sostenibili e resilienti e accompagnare cittadini, imprese e istituzioni verso un nuovo approccio alle “Terre Alte”. E questo l’obiettivo che TELT e Open Data Playground (ODP), in collaborazione con Lazio Innova, Palantir, Fourth Age, AWorld e ZeroCO2, si sono posti con l’neData Challenge 2025, il primo hackathon sul climano a cui hanno preso parte studenti universitari e ricercatori provenienti da tutto il mondo. TELT, il promotore pubblico bi-nazionale incaricato della realizzazione e della gestione della sezione transfrontaliera della linea ferroviaria Torino-Lione, vuole essere cosi un attore chiave della transizione verso un mondo più sostenibile. L’hackathon è il primo passo per mettere in rete le intelligenze con il mondo imprenditoriale, sviluppare idee e trasformarle in realtà in una visione condivisa sul futuro.