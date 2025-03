Laprimapagina.it - Scianò (Indipendenza) critica la Giunta Comunale di Vibo Valentia: tavoli di lavoro senza risultati concreti

L’avvocato Pino, coordinatore provinciale diper il movimento politico, non risparmia dure critiche all’amministrazione. Secondo, le necessità alimentari e le preferenze gastronomiche quotidiane del sindaco, della suae dei loro sostenitori sono questioni private, ma ciò che non può essere ignorato sono i problemi reali della città. La sua accusa è che l’amministrazione non stia dando risposte concrete e che, invece di affrontare le criticità, stia evitando il confronto o limitandosi a risposte formali,convinzione nella risoluzione dei temi.commenta ironicamente l’annuncio continuo didiistituiti dall’amministrazione per risolvere le emergenze, come quelle relative alla sanità, all’emergenza idrica o alle iniziative culturali.