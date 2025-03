Agi.it - Sci, quel centimetro che manca a Brignone per vincere la Coppa

AGI - Questione di centesimi, di metri e quindi di punti: a Federicaneno 18 per la certezza della sua secondadel mondo dopola del 2020: a quattro gare dal termine e quindi con al massimo 400 punti da conquistare, l'azzurra è avanti di 382 punti sulla svizzera Lara Gut-Behrami. Il trionfo di, il decimo in questa fantastica stagione, arrivato nel secondo supergigante di La Thuile nella 'sua' Valle d'Aosta, non è bastato per chiudere il discorsodel mondo perché l'unica rivale per la sfera di cristallo, Gut-Behrami appunto, è giunta quarta e quindi ha conquistato 50 punti (100 per la). Solo con un decimo posto, 32 centesimi in più, l'elvetica non sarebbe stata più 'pericolosa' e le finali della prossima settimana per l'azzurra sarebbero state proforma.