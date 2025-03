Oasport.it - Sci freestyle, Tess Ledeux vince la Coppa del Mondo di slopestyle. Flora Tabanelli terza, ultima gara a Muir

A Tignes (Francia) è andata in scena l’tappa delladeldi, disciplina dello sci. La britannica Kirstysi è imposta con il punteggio di 77.98, festeggiando così il primo successo stagionale precedendo l’australiana Abi Harrigan (75.41) e la neozelandese Ruby Star Andrews (72.25).La Sfera di Cristallo di specialità è stata conquistata dalla francese: la padrona di casa, ieri gravemente caduta durante la finale del Big Air, era stata eliminata in qualificazione, ma i 18 puntintiti dal quattordicesimo posto le sono bastati per superare la canadese Megan Oldham di cinque lunghezze entirsi il trofeo.La nostra, ieri vincitrice del Big, era uscita nel turno preliminare (tredicesima) e così chiude al terzo posto in graduatoria, a 26 lunghezze di distacco dae con all’attivo il memorabile successo di Stoneham.