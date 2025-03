Fanpage.it - Sci alpino in TV, dove vedere il Super G femminile di La Thuile: orari e diretta

Leggi su Fanpage.it

Oggi venerdì 14 marzo si scende a Lain Val d'Aosta per ildi Coppa del Mondo. Se le condizioni meteo lo permetteranno la prova scatterà alle 11:00.in chiaro in TV e in streaming su Rai2, RaiSportHD e RaiPlay.