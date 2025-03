Oasport.it - Sci alpino, Federica Brignone ci riprova a La Thuile. Il secondo superG potrebbe darle il trionfo

Leggi su Oasport.it

Va ufficialmente in archivio la due-giorni di gare di La(Valle d’Aosta) valevole per la Coppa del Mondo di scifemminile 2024-2025. Sulla pista denominata 3-Franco Berthod nella giornata odierna sarà in programma il(il via alle ore 11.00) che andrà a concedere il bis dopo il primo disputato ieri. L’attesa è, ovviamente, spasmodica.Dopo le enormi difficoltà legate al meteo, quindi, la pista valdostana andrà di nuovo a regalarci una gara che regalerà spunti di interesse a dismisura. Per quanto visto nel primo appuntamento di ieri, il tracciato sarà peculiare: breve e con poche insidie. La tanta neve caduta nelle scorse giornate ha reso necessario un taglio del percorso che, come si è visto nel primo, rimane ben sotto al minuto.Cosa potrà dirci la gara? Inutile girarci attorno,(che ieri ha pasticciato troppo nella sua discesa) vuole proseguire nel suo percorso e blindare la sua seconda Sfera di Cristallo della propria incredibile carriera.