Sci alpino CdM | Brignone vince il super-G di La Thuile Goggia 2ª e Gut 4ª

Federicatrionfa nel-G di La, prova valida per la Coppa del Mondo di sci2024/2025. 57”95 il tempo della valdostana, che precede di un centesimo Sofia. Terza a 0”05 la francese Romane Miradoli. Ai piedi del podio le due svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami, entrambe quarte a 0”35. Elena Curtoni sesta a 0”59. A punti Marta Bassino (11^ a 0”69), Roberta Melesi (21^ a 1”17) e Laura Pirovano (26^ a 1”74). Fuori dalla top 30 Nadia Delago (37^ a 2”67), Vicky Bernardi (40^ a 2”81) e Asja Zenere (41^ a 2”89). Caduta senza conseguenze per Nicol Delago. “Non ho parole. Il mio sogno erare qui a Ladavanti alla mia gente. Era uno dei sogni che avevo per questa stagione. Sono contenta del fatto che siao riusciti a gareggiare grazie al grande aiuto degli addetti ai lavori.