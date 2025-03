Oasport.it - Sci alpinismo, Alba De Silvestro è terza nella vertical di Schladming e torna sul podio in Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

Archiviata la parentesi relativa ai Campionati Mondiali di Morgins, valevole anche come evento qualificante per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, riparte in questi giorni ladel2024-2025 di scicon il sesto appuntamento della stagione in programma sulle nevi austriache di Flachau tra venerdì 14 e sabato 15 marzo.Desi è tolta una bella soddisfazione, arrivandogarasulla mitica “Planai” e regalando al movimento azzurro il primoassoluto dell’inverno nel circuito didel. La 29enne di Comelico Superiore è stata battuta solamente dalla svedese Tove Alexandeon e dalla francese Emily Harrop, rispettivamente prima e seconda.L’atleta veneta ha raggiunto così quota 29 podi individuali nel circuito maggiore, di cui 8specialità, dopo la recente medaglia d’argento iridatagara a squadre in coppia con Lisa Moreschini, oggi undicesima al traguardo.