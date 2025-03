Schlein riunisce i suoi | cresce spinta per congresso Pd

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 mar. (askanews) – Ellyprepara il “chiarimento politico” annunciato ieri, la segretaria – secondo quanto apprende Askanews –al Nazareno per decidere come ripartire dopo la spaccatura del Pd mercoledì scorso al Parlamento europeo, con la minoranza che ha disatteso la linea indicata su difesa Ue e armi. Nel quartier generale democratico dall’ora di pranzo è in corso una riunione tra la leader del partito e gli esponenti della sua maggioranza in segreteria e ai capigruppo parlamentari (alcuni collegati online) per decidere come reagire a quello che è stato considerato uno vero e proprio attacco alla segretaria. Diverse le ipotesi sul tavolo: dalanticipato, sostenuto da molti, allo stop della gestione unitaria, fino alla consultzione degli iscritti sulla politica estera.