Iltempo.it - Schlein progetta la resa dei conti. Boccia: "Chiarimento, ma non si cambia"

Leggi su Iltempo.it

Sa di dejà vu, un sapore amaro che viene dal passato. Come quando le fazioni interne si scontravano in Parlamento, con la voglia di non fare prigionieri, insomma è il Pd, bellezza. Il partito che ordì la congiura contro il suo fondatore, Walter detto «ma anche», e allora gli assalitori furono Pierluigi Bersani ed Enrico Letta, in seguito entrambi abbattuti dal boomerang interno. Una storia che è andata avanti segnando il destino di tutti i successori dell'ex sindaco di Roma, nessuno escluso. Poi, all'improvviso, lei si intrufolò ai gazebo e, tra paura e convenienza, il silenzio calò: «siamo tornati unitari». Ignorando la favola della rana e dello scorpione, la natura prima o poi viene fuori. Tanto più che l'intrusa, Elly, ha iniziato a fare di testa sua, inventandosi anche l'esistenza di un «nuovo» Pd, un marchio di fabbrica mai registrato.