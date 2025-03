It.insideover.com - Schlein critica ReArm Europe e i “falchi” del Pd vanno all’assalto

Mentre l’Unionea si muove verso un potenziamento frettoloso e isterico della propria capacità militare con il programmaEU, crescono i dubbi sulla sua reale efficacia e sul suo impatto politico. La confusione interna al Partito Democratico italiano, che all’Europarlamento si è spaccato tra astenuti e favorevoli, potrebbe in realtà essere più in sintonia con il sentimento diffuso nel Paese rispetto a quanto si pensi. E se è vero che un eurogruppo socialdemocratico moribondo, in crisi perenne, ha detto sì al riarmo di Ursula Von der Leyen, mettendo in difficoltà la segreteria di Elly, in Italia e non solo una retorica anti-sinistra sta rischiando di ridurre il dibattito a una semplice imposizione dogmatica, ci sono diversi fattori che sollevano interrogativi sulla validità del progetto.