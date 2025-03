Liberoquotidiano.it - Schiacciata tra l'auto e l'ascensore: la morte orribile di una donna nel garage di un hotel a Milano

Leggi su Liberoquotidiano.it

I vigili del fuoco disono intervenuti intorno alle 21 in un parcheggiomatizzato in via Santa Sofia 8 aper estrarre il corpo senza vita di una. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un'anziana di 93 anni originaria di Roma, sarebbe rimastatra il vanoe il punto dove aveva sistemato in precedenza la propria vettura. Sull'esatta dinamica che ha portato alladellasono al lavoro magistratura e polizia di stato. Ad estrarre il corpo i Vigili del fuoco. L'allarme è giunto al 118 alle 20.47 ma quando i soccorritori sono arrivati in via Santa Sofia 8, dove si trova il silos della Elecon Srl, hanno dovuto attendere le operazioni di recupero del corpo dei Vigili del fuoco. L'incidente è avvenuto al piano terra, in una sorta di tunnel in cui si infilano le vetture prima di essere elevate.