Ilgiorno.it - Schiacciata contro la sua auto in un parcheggio automatizzato: morta una donna di 93 anni

Milano, 14 marzo 2025 – La tragedia qualche minuto prima delle 21 di venerdì 14 marzo 2025. Il corpo dilaniato. E un'indagine appena iniziata per chiarire le cause del drammatico incidente. Unadi 93, originaria di Roma, ènelmatizzato di via Santa Sofia 8 a Milano, a due passi dall'incrocio con corso di Porta Romana. L'intervento I vigili del fuoco del distaccamento di via Darwin sono intervenuti nel posteggio sotterraneo per cercare di liberare l'anziana, ma purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare: i sanitari di Areu, arrivati a bordo di ambulanza emedica, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La dinamica Secondo una prima ricostruzione, la novantatreenne sarebbe rimastatra il vano ascensore e il punto dove aveva lasciato in precedenza la sua macchina.