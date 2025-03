Milanotoday.it - Schelin contro Fontana sulla sanità lombarda: "Non basta cambiare nome agli ambulatori"

Leggi su Milanotoday.it

Per l'assistenza socio-sanitaria territoriale "noncartelli come si è provato a fare in Lombardia, davanti ai poli, e chiamarli Case di comunità", ma "serve fare formazione" e trovare la modalità "per far lavorare in un modo nuovo" il comparto sanitario. Lo ha detto Elly.