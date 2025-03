Ilgiorno.it - Scapoli all’asta, una serata di raccolta fondi

, la rivincita. A Madignano la polisportiva Bees ci riprova e metteuna nuova serie di, sabato sera al centro sportivo, con l’amichevole partecipazione di un battitore d’eccezione: Marco della Noce. E il ricavato andrà in beneficenza a tre associazioni. "La volta scorsa – racconta Erminio Tacca , della Bees – abbiamo raccolto circa mille euro, ma stavolta supereremo questo risultato. Già una cinquantina disi sono offerti di partecipare". L’asta è una scusa per raccogliere. Funziona così. Uno scapolo esce e le persone presenti fanno un’offerta. Chi fa la proposta più alta se lo aggiudica e può invitarlo a cena o per un aperitivo che vengono offerti dall’organizzazione alle tre persone che hanno fatto l’offerta più alta. Cena a lume di candela? Sì, ma con la possibilità di andarci.