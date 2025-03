Lanazione.it - ’Sbucci all’Isolotto’ con gli Omini: "Una mappa dell’infanzia di oggi"

Le voci dei bambini della scuola Montagnola si fanno spettacolo in ‘Sbucci, la pièce per famiglie della compagnia teatraleche andrà in scena domenica alle 16,30 e lunedì alle 10 al Teatro Cantiere Florida per il ’Materia Prima Festival’. Gli sbucci sono i primi ostacoli che i bambini trovano, i primi limiti e a quelle cicatrici ognuno reagisce in modo diverso. Per questo gli, formati da Francesco Rotelli, Luca e Giulia Zacchini, sono andati nelle scuole per registrare gli sbucci fisici e metaforici. Cos’è ‘Sbucci’? "È un progetto che cambia forma di volta in volta. Ha una struttura comune, con temi ricorrenti e altri invece che cambiano, a seconda dei bambini. Alla Montagnola abbiamo sperimentato una classe in cui tutti si erano coalizzati contro un compagno. Quando siamo tornati la seconda volta tutto era cambiato e il bambino era diventato amico degli altri.