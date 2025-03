Ilrestodelcarlino.it - Sassuolo-Regia Niente inversione delle curve

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Adesso è ufficiale: il cuore pulsante del tifo granata che abitualmente (e storicamente) anima la Tribuna Sud del "Città del Tricolore", in occasione di-Reggiana di sabato 29 marzo (ore 19.30) dovrà posizionarsi nel settore ospiti, ovvero nella Tribuna Nord, come tutte le tifoserie ospiti nelle gare interne dei neroverdi. Lo hanno reso noto le due società con due comunicati ufficiali. Ecco quello della società granata. "Ac Reggiana, a seguito dell’incontro tenutosi questa mattina (ieri mattina, ndr) in questura a Reggio Emilia tra i vertici dei due club e il vicario dottor Sandro De Angelis, in merito alla gara-Reggiana del 29 marzo comunica di avere preso atto di quanto stabilito dalCalcio relativamente alla disposizionetifoserie all’interno dell’impianto sportivo, confermando il posizionamento del tifo granata all’interno del settore Tribuna Nord e Tribuna Est Laterale Nord.