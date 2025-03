Modenatoday.it - Sassuolo, Grosso:"Cittadella squadra esempio che ha sempre detto la sua in un campionato difficile"

Leggi su Modenatoday.it

Ildomani sarà di scena sul campo del, i neroverdi non vogliono sbagliare per mantenere il vantaggio di 9 punti sul Pisa. La sfida contro i veneti è da non sottovalutare vista la posizione di classifica traballante in cui si trovano e il brutto risultato della scorsa settimana.