Le ragioni per cui glinonnéné susono diverse ma fondate su logiche di sicurezza, logistica e protezione. Mentre in Antartide sono le condizioni estreme a rappresentare il principale ostacolo, suil divieto è una misura preventiva per garantire la sicurezza e la serenità dei visitatori.Glicommerciali evitano di sorvolare l’Antartide per diversi motivi. Le condizioni meteorologiche estreme, con le temperature estremamente basse e forti venti, rendono le operazioni rischiose. Ci sono anche difficoltà di navigazione. L’assenza di infrastrutture di supporto, come aeroporti alternativi e radar affidabili, limita la sicurezza del volo.Per i regolamenti internazionali, poi, il Trattato Antartico pone restrizioni sulle attività umane, inclusa l’aviotrasporto, per proteggere l’ambiente e ridurre i rischi.