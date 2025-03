Liberoquotidiano.it - "Sapete cosa ha firmato la Serracchiani?": Bocchino smaschera il Pd in tv con 5 parole

Nella puntata di Otto e mezzo trasmessa su La7 venerdì 14 marzo 2025, Italo, direttore editoriale del Secolo d'Italia, è intervenuto nel dibattito moderato da Lilli Gruber con il suo consueto stile diretto e polemico. Al centro della discussione, probabilmente, le tensioni politiche legate al governo Meloni, le dinamiche internazionali e il rapporto tra esecutivo e magistratura, temi ricorrenti nel talk show. Ma al centro del dibattito ci sono le polemiche legate al nuovo caso Delmastro e alle presunte critiche alla riforma della Giustizia riportate dal Foglio e smentite sia dallo stesso Delmastro ma anche archiviate dal ministro Carlo Nordio. E, rispondendo alle critiche mosse da Pino Corrias, spiega come la riforma della Giustizia varata dal governo, su alcuni punti,come ad esempio la separazione delle carriere, in passato sarebbe stata condivisa anche da esponenti della sinistra: "Deboraè stata la seconda firmataria di quel progetto e inoltre veniva definita come una questione 'inevitabile'", ha affermatospegnendo sul nascere il tentativo di attacco mosso contro la maggioranza e contro la premier Giorgia Meloni.