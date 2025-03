Lapresse.it - Sanremo 2026, Fialdini: “Condurre mentre gioca la Juve? Sul palco con uno schermo!”

Simpatico siparietto di Francescadurante la sua intervista nella redazione di LaPresse. La giornalista e conduttrice televisiva ha scherzato in merito a una sua possibile co-conduzione per il prossimo. Prima l’appello lanciato, tra le risate, a Carlo Conti poi il dubbio più importante: “Devi co-e c’è lantus chealla stessa ora, che fai?”, le chiedono facendo riferimento alla sua celebre fede bianconera: “Penso che andrei suldicon lopoggiato sul palmo del mano per vedere in diretta la partita!”, risponde, che poi pensa subito alla rivalità con lo stesso Conti: “Se ci fosse ancora Carlo aperò la vedo brutta, perché lui è proprio sfegatato per la Fiorentina!”, scherza ancora la giornalista Rai.