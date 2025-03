Ilrestodelcarlino.it - Sanità, Uil alza la voce: "Dipendenti in fuga perché non valorizzati. Così il sistema collassa"

Reggio Emilia:al collasso e infermieri in. È questo il grido di allarme lanciato dalla sezione reggiana del sindacato Uil Fpl che pone l’accento su una delle questioni più spinose degli ultimi mesi, non ultime le continue proteste da parte del personale infermieristico per svariati motivi che portano, come conseguenza, alle dimissioni dei lavoratori stessi, creandoun buco nel personale che si riflette anche sui pazienti assistiti da un organico ridotto all’osso. "L’Azienda Sanitaria di Reggio Emilia rischia una grave crisi – si legge nel comunicato emesso dalla Uil reggiana –. Numerosi infermieri stanno abbandonando la professione, e molti altri sono pronti a farlo. La Uil Fpl denuncia una situazione allarmante, con carenze di personale che superano le duecento unità tra il 2024 e i primi mesi del 2025.