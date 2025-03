Puntomagazine.it - Sanità privata, Giuliano (UGL): “Il 22 maggio sciopero generale degli operatori per mancato rinnovo dei ccnl AIOP e ARIS

: Parti datoriali mostrino responsabilità e aprano trattativa“Il prossimo 22abbiamo proclamato lodei lavoratori dellae del sociosanitario per ildei contratti collettivi nazionali AIOP e. Nonostante la disponibilità mostrata dal Ministro della Salute Schillaci nell’ultimo incontro le parti datoriali continuano ad avere un atteggiamento inaccettabile rifiutando l’apertura delle trattative. È utile ricordare che si tratta di strutture accreditate dal SSN che utilizzano ingenti fondi pubblici ed è impensabile che la copertura economica per i rinnovi possa essere sostenuta totalmente dello Stato. Tale richiesta è paradossale anche in considerazione dei grandi fatturati che molti gruppi dellastanno producendo.