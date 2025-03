Ilrestodelcarlino.it - "Sanità, la politica ascolti di più i medici"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Occorre più ascolto deidina generale e del personale sanitario tutto. Rotazione delle equipe sui presidi ospedalieri provinciali; telena e consulenze specialistiche; case della comunità con strumenti adeguati e ridurre gli accessi impropri al pronto soccorso. Questi i primi passi, mi rendo conto non semplici, ma indispensabili". È quanto afferma il dottor Carlo Boni, assessore del Comune di Castelnovo Monti e responsabile provinciale per ladi Italia Viva. "La recente designazione a responsabile provincialedi Italia Viva - spiega - mi spinge ad una riflessione che va oltre i confini del nostro distretto montano". La carenza die continui numerosi pensionamenti fanno pensare a unasempre più in difficoltà, secondo Boni, e anche la nuova organizzazione delle Case di comunità corre il rischio di creare edifici vuoti di personale e soprattutto dei necessari strumenti diagnostici indispensabili a fare il vero salto di qualità all’assistenza territoriale.