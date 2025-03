Anteprima24.it - Sanità, Giuliano (UGL): “Case di Comunità senza personale, nel 2024 solo il 3% attive. Avviamo un patto nazionale per salvare SSN”

Tempo di lettura: 2 minuti“I dati forniti dall’Agenas nel report sui risultati del monitoraggio Dm 77/2022, quello che definisce i modelli e gli standard per lo sviluppo della Medicina territoriale nel Servizio Sanitario, mostrano un quadro di desertificazione dell’assistenza di prossimità. Evidentemente il grido d’allarme che da tempo abbiamo lanciato è rimasto inascoltato se è vero che alla fine delsono state 485 ledicon almeno un servizio attivo sulle 1.717 previste, vale a dire il 28% rispetto a quanto pensato. Entrando nel dettaglio i dati sono deprimenti perché ledihub, con tutti i servizi obbligatori attivi e con la predelmedico e infermieristico in funzione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e quelle spoke in funzione 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana, sono state appena 46 ovvero un misero 3% sul totale previsto.