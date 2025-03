Anteprima24.it - San Gregorio Magno: diffonde video a sfondo sessuale della ex in chat, arrestato imprenditore

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiÈ finito agli arresti domiciliari, undi 52 anni, residente nel comune di San, accusato del reato di revenge porn per aver diffuso nellewhatsapp undi nudo aritraente la sua ex fidanzata.L’arresto, disposto dal giudice per le indagini preliminariProcuraRepubblica di Salerno, Gerardina Romaniello, su richiesta del Pubblico Ministero titolare delle indagini, convalidato nelle scorse ore dal Tribunale di Salerno, è stato eseguito dai carabinierilocale stazione di Buccino agli ordini del maresciallo Gaetano D’Ambrosio. La vittima, una ragazza poco più che trentenne, si era rivolta ai militari di Buccino dove aveva presentato denuncia nei confronti dell’con il quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale poi terminata.