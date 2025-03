Sport.quotidiano.net - San Giovanni di forza. Rimonta nel quarto set, bottino pieno con Padova

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 San3 NUVOLÌ ALTAFRATTE: Bovo 14, Pridatko, Marin, Stocco 4, Esposito E. 21, Occhinegro, Esposito L. 2, Fanelli 1, Scharmann 18, Fiorio 12, Talerico, Ghibaudo, Hart 3, Maggipinto. All.: Sinibaldi OMAG MT S.IN MARIGNANO: Sassolini, Bagnoli, Parini 11, Meliffi, Clemente, Parini 11, Piovesan 13, Consoli 8, Ravarini, Valoppi, Nicolini 3, Ortolani 15, Nardo 16. All.: Bellano Arbitri: Bolici, Cecconato Parziali: 16-25, 25-14, 19-25, 26-28. Prosegue la marcia della capolista Omag Mt Sanin Marignano che espugna per 3-1 il campo della Nuvolì Altafrattee compie un altro passo verso la promozione portandosi a +5 in classifica su Macerata, vittoriosa ieri contro Trento. Le ragazze di coach Bellano, con una supernelset, si aggiudicano i tre punti e continuano a sognare.